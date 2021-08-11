Son dakika haber | İran'da korona virüsten 536 kişi daha hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da korona virüsten 536 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haber | İran'da korona virüsten 536 kişi daha hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında artış devam ediyor.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede son 24 saat içerisinde virüs nedeniyle 536 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 541 yeni vaka tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 42 bin 541 yeni korona virüs vakası tespit edildiği ve 536 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklanan vaka sayısı salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 281 bin 217'ye yükseldiği ve can kaybı sayısı ise 95 bin 647'ye ulaştığı ülkede, yeni korona virüs kısıtlamalarına ilişkin henüz karar alınmış değil.

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde kırmızı ve turuncu eyaletlere seyahat yasağı uygulanmaya devam ederken, Korona Virüs ile Mücadele Kurulu'ndan talep edilen 15 günlük kapanma teklifi kabul görmedi. Ülkede kırmızı seviyede bulunan Meşhed şehrine yaptığı ziyaret sırasında yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamada bulunan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde alınacak kısıtlama kararına kendilerinin karar vermediğini ve bu konuda sınırlı imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Ülke genelinde 336 şehir kırmızı, 84 şehir turuncu ve 28 şehir sarı seviyede yer alıyor. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 16 milyon 795 bin 107 doz korona virüs aşısı yapıldı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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