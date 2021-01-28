Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda

28.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:43
Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda

Son dakika haberleri: ANTALYA'da Iraklı iş insanı Ali Arif Durib Al Halboosi, 3 yıl önce lüks bir siteden ipotekli 9 daire satın aldı.

ANTALYA'da Iraklı iş insanı Ali Arif Durib Al Halboosi, 3 yıl önce lüks bir siteden ipotekli 9 daire satın aldı. Halboosi'nin, dairelerin üzerindeki ipoteği kaldırmak için müteahhide verdiği 2,5 milyon liranın 'güveni kötüye kullanma suçu' işlenerek alındığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu reddedildi. İtirazları değerlendiren Yargıtay'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işlendiğine karar vermesi üzerine açılan dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

Olay, 2018 yılında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 2017 yılında yapımı tamamlanan lüks bir siteden, bir yıl sonra 477 bin dolara 9 daire satın alan Iraklı iş insanı Ali Arif Durib Al Halboosi, 77 bin doları kapora olarak verdi. Kalan 2,5 milyon TL'yi de dairelerin üzerindeki ipoteğin kaldırılması için bankaya yatıran Ali Arif Durib Al Halboosi, bir süre sonra daireleri satmak isterken ipoteğin kaldırılmadığını fark etti.

Ali Arif Durib Al Halboosi, yaşadıklarını şöyle anlattı: "6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Emlak alım satımı yapıyorum. Merkezi Alanya'da olan bir şirketten, ipotekli 9 daire satın aldım. 477 bin dolara anlaştım. 77 bin dolar kapora verdim. Banka bana 2,5 milyon TL'yi firma hesabına yatırmam halinde ipoteği kaldıracağını yazılı olarak bildirdi. 400 bin doları (2.5 milyon lira) hesaba yatırdım. 1 ay sonra da ipoteğin kaldıracağı söylendi. Daireleri satmak istedim ancak üzerinde ipotek olduğu için satamadım. Defalarca aramama rağmen bankadan ipoteğin kaldırılması yönünde yanıt alamadım. Ne zaman bankayı arasam bu kez firma beni arayarak bankayı neden sürekli aradığımı sorguladı. İpoteği Alanya şubesinin değil, genel müdürlüğün kaldıracağını söyleyerek bir daha bankayı aramamam söylendi. Sonrasında ise telefonlarına ulaşamadım."Aradan iki yıl geçmesine rağmen ipoteğin kaldırılmadığını sözlerine ekleyen Ali Arif Durib Al Halboosi, "Ben yabancıyım. Türkiye'ye iş yapmak için geldim. Ama maalesef dolandırıldım. Bana yardımcı olsunlar" diye konuştu.DOSYA YARGITAY'DAAl Halboosi'nin avukatı Serdar Altuntaş ise firma hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçuyla yaptıkları suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını, adı geçen bankanın, müvekkiline ait dairelere icra emri çıkardığını söyledi. Altuntaş, bunun üzerine Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz ettiklerini, hakimliğin de itiraz başvurusunu reddetmesi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu'na başvurduklarını kaydetti. Altuntaş, büronun başvuruyu yerinde bulması üzerine dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini aktardı.YARGITAY 'TAKİPSİZLİK' KARARINI BOZDU

Dosyaya bakan Yargıtay 15. Ceza Dairesi takipsizlik kararını bozarak, olayın 'nitelikli dolandırıcılık' olduğuna hükmetti. Bunun üzerine, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin gönderildiği Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dolandırıcılık olayının Antalya'da meydana geldiğini belirterek, davanın da Antalya'da görülmesini karara bağladı. İddianame önümüzdeki hafta Antalya'ya gönderilecek ve buradaki ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlanacak.


Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda
Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda
Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda
Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda
Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda
Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Iraklı yatırımcının 'dolandırıldığı' iddiası yargıda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 14:02:45. #1.15#
title