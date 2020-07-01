Son dakika haber! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın cenazesi saat 12.30 sıralarında İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Evinin önüne konulan küçük kızın tabutuna annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi sarılarak gözyaşı dökerken, tabutunun üzerine gül yaprakları döküldü, beyaz elbisesi konuldu. "Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mu bulacaktık" diyerek ağlayan anne Nazlı Tirsi güçlüklü sakinleştirildi. İkra Nur için evlerinin hemen yanındaki mezarlıkta mezar yeri de hazırlanırken, cenaze namazının İcilli Köyü Camisi'nde saat 15.00'da kılınacağı bildirildi.

Bulancak ilçesinin İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede, geçtiğimiz cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkra Nur Tirsi saat 18.00 sıralarında inekleri otlatan amcasının yanına gitmek üzere evden ayrılarak bir daha dönmedi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri 4 gün süren arama çalışması başlatırken, 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin çabaları sonucu İkra Nur'un cansız bedeni dün saat 14.00 sularında evinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk otopsi raporuna göre minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA