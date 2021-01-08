Son dakika haber... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 19 binin altına, Güney Kore'de 700'ün altına düştü. Çin de ise 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 106 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 414 bin 44'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 37 bin 398 kişi sağlığına kavuştu. Son 24 saatte 234 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 570'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 16'sı yurt dışı kaynaklı, 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken virüse bağlı can kaybı olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 33'ü Hebei eyaletinde görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 331 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 176 kişi iyileşti.

Öte yandan, Çin'in Nangong kentinde Kovid-19 testi yaptırmayanları bildirenlere 500 yuan (77 dolar) ödeneceği belirtildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 672 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 67 bin 686'ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1081'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 48 bin 369 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik