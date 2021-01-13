Son dakika haber: "Hiçbir besin koronavirüse karşı tek başına etkili değil"

Edinilen son dakika haberine göre SOSYAL medyada son dönemde bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu...

SOSYAL medyada son dönemde bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun" dedi.

Sosyal medyada koronavirüse karşı koruduğu iddia edilen tarifler hakkında önemli uyarılarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, kekik yağı, incir, zerdeçal, zencefil, sarımsak yağı veya çayı gibi tariflerin paylaşıldığına dikkat çekti. Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Bu dönemde maalesef sosyal medya üzerinden de bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliği mevcut. Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun. Ne yazık ki nasıl kilo vermek için mucize bir besin/bitki yoktur, bu virüsü yok etmek için de böyle bir besin yoktur" diye konuştu.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN

Belki de birçok kişinin ilk defa deneyeceği bu besinlerin sırf virüsü öldürüyor inancıyla bilinçsiz tüketilmesinin sağlık sorunlarıyla sonuçlanabileceğine değinen Dyt. Gençyürek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Önemli olan kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için bunun alt yapısını oluşturmaya başlaması, tek bir besinden mucize beklemeyip tüm beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, ancak o zaman vücudumuz virüs ile savaşabilir duruma gelecektir. Hazır paketli, işlenmiş, şekerli ürünler yerine sağlıklı alternatifler tercih etmeliyiz. Örneğin: film izlerken cips/patates kızartması yemek yerine 1 su bardağı kadar patlamış mısır tercih edebiliriz veya asitli içecekler yerine zerdeçallı süt tercih edebiliriz. Ayrıca özellikle vücudumuzda eksikliği tespit edilen vitamin ve minerallerin takviyelerini kullanmakta fayda var."

ALTIN SÜT TARİFİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ

Dyt. Gençyürek, koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler için de Altın Süt Tarifi verdi:

"1 su bardağı sütü, laktozsuz süt tercih etmenizi öneririm, 1 çay kaşığı zerdeçal tozuyla ocakta kaynayana kadar karıştırın. Ardından üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave edin. Süt sevmeyenler yoğurdun içine ekleyerek de tüketebilirler. Ancak daha etkili olur düşüncesiyle zerdeçalı fazla tüketmemeye özen gösterin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı