Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı
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Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı

06.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:49
Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve içerisindeki askerlerden 11'inin şehit düştüğü helikopterin enkazının bulunduğu köy girişlere kapatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve içerisindeki askerlerden 11'inin şehit düştüğü helikopterin enkazının bulunduğu köy girişlere kapatıldı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd.Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Bkm. Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Demir, Mu.Asb.Kd.Üçvş. Ömer Umulu, Kr.Plt.Yzb. Tayfun Kureş, Kr.Plt.Yzb. Gökhan Uysal, Tekns.Kd.Çvş. Şükrü Karadirek ve P.Uzm.Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da dün memleketlerine uğurlanmıştı.

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerin düşen helikopterin enkazında da çalışmalar tamamlanırken, enkazın bugün kaldırılması bekleniyor. Enkazın olduğu Çekmece köyü ise jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatıldı. Gazeteciler ise köyün girişinde jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasında bekliyor. - BİTLİS

Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı
Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı
Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı
Son dakika haber... Helikopterin düştüğü köy girişlere kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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