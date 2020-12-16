Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı
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Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı

16.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:40

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı Aksaray'da hurda deposundan 2 adet hızar çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, bisikletiyle kaçarken polis ekiplerinin fark etmesi üzerine bisikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı

AKSARAY - Aksaray'da hurda deposundan 2 adet hızar çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, bisikletiyle kaçarken polis ekiplerinin fark etmesi üzerine bisikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, 13 Aralık tarihinde Yeni Sanayi Mahallesi 101. Cadde üzerinde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Atay'a ait hurda deposuna giren kimliği belirsiz 1 kişi, depoda bulanan ve sağlam olan 2 adet hızarı alarak kaçtı. Hırsızın hızarları çaldığı anlar deponun güvenlik kamerasına yansırken, hızar makinelerinin yerinde olmadığını fark eden depo sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri depo civarında bisikletli bir şahsa dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan kimliği belirsiz hırsız bisikleti ve çaldığı hızarları atarak kaçtı. Kısa sürede izini kaybettiren hırsız kayıplara karışırken, ele geçirilen 2 adet hızar depo sahibi Atay'a teslim edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın birkaç kez depo önünden geçtiği, sonra yeniden gelerek 2 adet hızarı alarak kaçtığı görünüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis hırsızın peşine düştü.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız çaldıklarını atıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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