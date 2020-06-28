Son dakika haber! Giresunlu köylüler geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapıyor
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Son dakika haber! Giresunlu köylüler geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapıyor

Son dakika haberi: - Giresunlu köylüler geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapıyor Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yukarıboğalı köyünde köylüler, olgunlaşan dutlardan geleneksel yöntemlerle dut pekmez yapıyorlar.

28.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:02

- Giresunlu köylüler geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapıyor

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yukarıboğalı köyünde köylüler, olgunlaşan dutlardan geleneksel yöntemlerle dut pekmez yapıyorlar.

İçeriğindeki zengin mineral ve vitaminler nedeniyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan dut pekmezi, günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacını karşılıyor. Özellikle hamileler ile gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Köy sakinlerinden Nihat Öztürk, "Köylerimizde yetişen dut meyvesini pekmez yaparak değerlendiriyoruz. Tamamen organik olan dut pekmezi hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yapılıyor" dedi.

Pekmez yapılacağı gün sabahleyin erken kalkıldığını dile getiren Öztürk, "Dutlar dökülüyor daha sonra pekmez yapımında kullanılan bakır tavaların ocağa konulmasıyla pekmez kaynatılıyor daha sonra soğutulduktan sonra tüketime hazır hale getiriliyor. Geçmişimizde atalarımızdan dedelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla dut pekmezinin özellikle kansızlığa çok iyi geldiği söylenmektedir. Dut pekmezi tamamen organik olması nedeniyle besin değerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yöremizdeki dutları bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Büyüklerinden öğrendikleri pekmez yapımını kendilerinin de sürdürdüğünü belirten Mustafa Öztürk, "Yöremizde yetişen tamamen organik olan dutlardan babaannemizden gördüğümüz şekilde pekmezlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Dut Pekmez'inin bal ile eşdeğerde olduğu söylenmektedir. Süzme ile tüketildiğinde gayet keyifli olur" diye konuştu.

Bahçelerindeki beyaz dutlardan geleneksel yöntemlerle pekmez yapıldığını, evin erkekleri tarafından ağaca çıkılarak silkelenen dutları pekmez tavalarında odun ateşinde kaynatıldığını aktaran Rukiye Öztürk, "Kaynatılan dutlardan çıkan şıra süzüldükten sonra kaynatılarak uygun kıvama gelmesi beklenerek pekmez haline dönüşüyor. Yaz mevsiminin ortasında oldukça sıcak hava koşullarında gerçekleştirilen zorlu işlemler imece usulüyle komşu ve akrabaların yardımıyla gerçekleşiyor. Sabahleyin erken kalktık komşu ve akrabalarla birlikte dut pekmezi yapmak için dutlarımızı döktük tavaya koyduk pişirdik ve süzdük pekmez olması için ateşte kaynattık kıvamını buldu şimdi pekmez olarak yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber! Giresunlu köylüler geleneksel yöntemlerle dut pekmezi yapıyor

Kaynak: İHA

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