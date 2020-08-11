Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Gaziosmanpaşa'da koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere Kaymakam Numan Hatipoğlu ve beraberindekiler de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapılacağı duyurmuştu. Bu doğrultuda sabahın erken saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa Meydanı'nda ekipler denetim yaptı. Denetimlere Kaymakam Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindekiler katıldı. Kaymakam Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Usta, kafe ve mağazaları ile yolcu otobüsü ve minibüslerini tek tek denetleyerek hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Polisin yaptığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş, ekipler tarafından uyarıldı.

"VATANDAŞLARIN MASKEYE RİAYET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Denetimler sırasında açıklama yapan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Bugün tüm ülkede olduğu gibi Gaziosmanpaşa ilçemizde de "Sağlık için Hepimiz için" sloganıyla İçişleri Bakanımızın başlatmış olduğu denetim ve rehberlik faaliyetini icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle maskeye riayet ettiğini görmek, iş yerlerindeki tedbirlerin yerine getirilmiş olduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın halk sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. İnşallah bu salgından ülkemiz ve dünya en kısa zamanda kurtulur" dedi.

Kaynak: DHA