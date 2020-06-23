Son dakika haber: Frida Kahlo, Mersin duvarlarını süslemeye devam ediyor
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Son dakika haber: Frida Kahlo, Mersin duvarlarını süslemeye devam ediyor

Son dakika haberleri... Frida Kahlo, Mersin duvarlarını süslemeye devam ediyor -Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 3 yıl önce başlattığı proje çerçevesinde Akbelen Bulvarı üzerindeki binaların yıpranmış dış cephelerini dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarıyla bezeyen Ressam Nazife Bilgin...

23.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:53

Frida Kahlo, Mersin duvarlarını süslemeye devam ediyor

-Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 3 yıl önce başlattığı proje çerçevesinde Akbelen Bulvarı üzerindeki binaların yıpranmış dış cephelerini dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarıyla bezeyen Ressam Nazife Bilgin Hazar, şimdi de Güneykent toplu konut binalarının dış cephelerini sanat eserleriyle donatıyor

MERSİN - Mersin'de, binaların dış cepheleri sanat eserleriyle donatılıyor. Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 2017 yılında başlattığı proje çerçevesinde Akbelen Bulvarı üzerindeki binaların yıpranmış dış cephelerini dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarıyla bezeyen Ressam Nazife Bilgin Hazar, şimdi de Güneykent toplu konut binalarının dış cephelerini sanat eserleriyle donatıyor.

Mersin'de, Toroslar Belediyesi eski Başkanı Hamit Tuna tarafından başlatılan 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi, halefi Atsız Afşın Yılmaz tarafından da devam ettiriliyor. İlçede, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cepheleri sanat eserine dönüştürülmeye devam ediliyor. Belediyenin projesi kapsamında, Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesinde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Proje ile dünyaca ünlü ressamların eserleri, Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından Güneykent Mahallesindeki konutların duvarlarına resmedilecek.

Frida Kahlo reprodüksiyonu şimdiden ilgi odağı oldu

2017 yılından itibaren Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının boyaları dökülmüş, yıpranmış duvarlarını Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Johannes Vermeer, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Diego Rivera, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü ressamların en güzel eserlerinin reprodüksiyonları ile bezeyen Ressam Nazife Bilgin Hazar, kolları yeniden sıvadı. Ressam Hazar, Güneykent toplu konut binalarının duvarlarını da ünlü eserlerle donatmaya başladı. Hazar, buradaki ilk çalışmasına da ünlü ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eserinin reprodüksiyonu ile başladı. Mahalle sakinlerinin de heyecanla beklediği çalışma şimdiden büyük ilgi odağı oldu.

"Sanatı insanların ayağına getiriyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmayı yerinde inceleyerek, Ressam Bilgin Hazar'dan bilgiler aldı. Başkan Yılmaz, görevi devraldığı önceki dönem Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın projesini Güneykent Mahallesindeki toplu konut binalarında devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, toplu konut binalarının eskiyen ve yıpranan duvarlarını ünlü ressamların eserleriyle süsleyerek bambaşka bir görünüm kazandıracaklarının altını çizerek, "Duvar sanatı, en iyi anlatım sanatıdır. Sanatı insanların ayağına getiriyoruz. Ressam Nazife Bilgin Hazar'ın elinde hayat bulan Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının ardından dış cephe renklendirme çalışmasını Güneykent Mahallemizdeki konutlarda başlattık. Binalardaki grileşmenin verdiği soğuk görüntüyü ortadan kaldırmak istedik. Bu çalışmamızın, Toroslarımıza ve Güneykent Mahallemizin sakinlerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sanatsal ve estetik dokunuşlarla Toroslarımızın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Eski duvarlar, unutulmaz eserler ile renklenirken, bu çalışma çehreye ayrı bir görünüm kazandıracak.

Son dakika haber: Frida Kahlo, Mersin duvarlarını süslemeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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