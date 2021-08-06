Son dakika haber | Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada
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Son dakika haber | Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti.

Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada

DENİZLİ - Denizli'de freni boşalan tır kontrolsüz bir şekilde hızla giderek iki araca çarptıktan sonra refüjdeki ağaçları biçti. Dehşet anları saniye saniye farklı açılardan güvenlik kameralarına yansırken, bir yaya ise ölümden döndü.

Kaza, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarayköy'den Denizli İstikametine giden tırın bir anda freni boşladı. O esnada tır, ana yola çıkmak isteyen ve yolcu indiren minibüse hızla çarparak refüje daldı. Dehşet anlarında tır refüjdeki ağaçları biçerek durabildi. Can pazarının yaşandığı bölgede bir kişi kıl payı ayağından ezilerek ölümden dönerken, yaralılara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Bir süre yolu trafiğe kapatan ekipler, ardında araçları yol kenarına çektirdi.

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yanda, freni boşalan tırın önündeki araçlara çarpması ve ayağından yaralanan kişinin markete sığınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haber | Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada
Son dakika haber | Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada
Son dakika haber | Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada
Son dakika haber | Freni boşalan tır önüne ne gelirse biçti...Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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