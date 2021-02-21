Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:12
Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla'da bahçede oyun oynarken foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ta edinilen bilgiye göre evlerinin bahçesinde oyun oynayan F.B., tuvalet gideri olarak kullanılan çukura düştü. Çocuğun düştüğünü gören diğer çocuklar durumu hemen ailesine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aile bireylerinin müdahalesiyle bulunduğu çukurdan çıkarılan F.B. olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. F.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde bekleyen ailesi, acı haberi alınca yıkılırken, F.B.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KAFASINI VURMASIN CUKURA ATLASIN: Hangi ÖKÜZ acik birakmis o kapagi?
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