Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını (2)
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Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını (2)

Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASIFethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını (2)
Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını (2)
Son dakika haber | Fethiye'de orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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