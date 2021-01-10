Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

10.01.2021 23:44 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:50

Bir son dakika haberine göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker ile iki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini görüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker ile iki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini görüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ile ülkesine resmi ziyarette bulunan Schenker, Batı Sahra'nın Ed-Dahle kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Burita, söz konusu "Rabat-Washington ilişkileri, benzeri görülmemiş bir hızda ilerliyor. Son yıllarda özellikle bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla da genişledi." ifadelerine yer verdi.

"Sahra bölgesindeki ABD Konsolosluğu binasının açılışı çok yakında olacak." diyen Burita, iki ülkenin Libya ve Afrika'nın istikrarı konusundaki pozisyonlarının birbirine yakın olduğunu ve birlikte hareket ettiğini dile getirdi.

ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker de toplantıda, "ABD'nin Sahra bölgesindeki Fas egemenliğini tanıması ile İsrail ile Fas arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının, ABD ile Fas arasındaki son iki yüzyıldaki dostluğun en önemli gelişmelerinden biri" olduğunu söyledi.

Schenker, bu gelişmelerin Fas Kralı 6. Muhammed'in son 20 yılda cesur ve geniş kapsamlı bir reform programını ilerleten liderliği ile Orta Doğu ve Afrika'da barış, istikrar, kalkınma ve bölgesel güvenlik gibi ortak ilgi alanlarına yönelik sürekli desteği sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü
Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özge Özder Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Facebook Pakistan Endonezya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 23:51:43. #1.15#
title