Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
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Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi

Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Antalya'da bimekan şahıs, dünyaca ünlü falezlerin yaklaşık 25 metresindeki mağarayı kendine yaşam alanı oluşturdu.

Antalya'da bimekan şahıs, dünyaca ünlü falezlerin yaklaşık 25 metresindeki mağarayı kendine yaşam alanı oluşturdu. Ölümle burun buruna yaşayan şahıs, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından mağaradan inip uzaklaştı. Zabıta ekipleri önü uçurum olan mağaranın girişini bulamadı. Mağaraya ulaşmayı deneyen ve uçurumun kenarında zor anlar yaşayan ekipler şahsı yanlarına çağırarak görüşebildi.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan şüpheli şahsı, vatandaşlar polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarla harekete geçen polis, bölgede yaşayan Kubilay A.'ya güçlükle ulaşabildi. Şahıs, ekiplerin yardımını kabul etmemesi üzerine polis bölgeden ayrıldı. Polis görsel olarak kötü bir manzara oluşturması ve şahsın can güvenliğinin olmaması nedeniyle durumu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine aktardı. Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak şahsın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı. Mağaranın etrafından giriş arayan zabıta bir sonuca ulaşamadı. Hem yukarıdan hem aşağıdan mağaraya ulaşamayan zabıta ekipler, mağaraya kimse var mı diye seslendi. Uyuduğu gözlemlenen Kubilay A, bir süre sonra seslere uyandı. Mağaranın uç noktasına gelen şahıs, zabıtanın yardım taleplerine küfürlerle karşılık verdi. Zabıtanın gitmemesine sinirlenen şahıs, ekiplerin üzerine taş attı. Kubilay A, daha sonra mağaradan inerek parka ekiplerine yanına geldi. Yine ekiplere küfür etmeye devam eden ve elinde ekmek ile haşlanmış yumurta bulunan Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmedi. Zabıta daha sonra normale döndü. - ANTALYA

Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
Son dakika haber | Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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