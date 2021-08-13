Son dakika haber! Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız koronadan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız koronadan hayatını kaybetti

Son dakika haber! Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız koronadan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176,99 vaka sayısına yükseldi. Samsun 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112,90 vaka sayısındaydı.

Korona virüs vakaları artış gösteren Samsun'da bir üzücü haber Bafra'dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede korona virüse yakalandığı öğrenilen genç kız durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

Anne ve baba aşı oldu, genç kız olmayı reddetti

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının korona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAMSUN

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Son dakika haber! Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız koronadan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Muslera Caner Erkin Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Evinin önüne 3 kez gelen aşı ekibini reddeden genç kız koronadan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:16:25. #1.15#

title