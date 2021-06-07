Son dakika haber! Eskişehir'de "sıfır atık kazanımları ormanı" fidanla buluştu
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Son dakika haber! Eskişehir'de "sıfır atık kazanımları ormanı" fidanla buluştu

Son dakika haber! Eskişehir'de 'sıfır atık kazanımları ormanı' fidanla buluştu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eskişehir'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "sıfır atık kazanımları ormanı" oluşturuldu.

Eskişehir'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "sıfır atık kazanımları ormanı" oluşturuldu.

Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar mevkisinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Hikmet Çelik, oluşacak ormanla birlikte öğrencilere ve çocuklara çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Fidan dikiminin önemine değinen Çelik, "Dikilecek fidanlarla oluşturulan sıfır atık kazanım ormanıyla çocuklarımızı yeşil sevgisiyle tanıştıracak ve bu bilincin kalıcı olmasını sağlayacağız. Bu ülkemizin tamamında uygulanan sıfır atık projesinin Eskişehir'de başarılı bir şekilde yürütülmesinde her türlü destek ve katkıyı sunan tüm paydaşlarımıza ve özellikle vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Sıfır atık kazanımları ormanına" ilk fidanlar Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ile törene katılanlar tarafından dikildi.

Son dakika haber! Eskişehir'de 'sıfır atık kazanımları ormanı' fidanla buluştu
Son dakika haber! Eskişehir'de 'sıfır atık kazanımları ormanı' fidanla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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