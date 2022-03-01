Eski bakan Sadi Somuncuoğlu, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY (İHA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82), Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

57. koalisyon hükümeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki Başkent Üniversitesi Hastanesinde dün sabah hayata gözlerini yumdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Somuncuoğlu'nun cenazesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi. Somuncuoğlu'nun cenazesi Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına, yakınları, Aksaray protokolü, siyasiler, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Yasin Can/İHA)