Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı

Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ESENYURT Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın (42) gözaltına alındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ESENYURT Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın (42) gözaltına alındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada, "Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.

Esenyurt Polis Merkezi'nde 5 Haziran gecesi yaşanan olayda Birol Yıldırım, gözaltındayken hayatını kaybetti. Ailesinin darp iddiasında bulunduğu Yıldırım'ın ölümüyle ilgili polis merkezi önünde ve içinde yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kameraları saat 23.19'u gösterdiğinde, Birol Yıldırım ve yanındaki 2 kişi, karakol önünde polisler ile konuşuyor. Yıldırım, önce arkasını dönüp yürümeye başlıyor. Sonra da polislere doğru geri dönüyor. Bir polis memuru Yıldırım'ı yakasından tuttuğu bu sırada arbede yaşandığı görülüyor. Çok sayıda polis, Yıldırım'ı kollarından tutarak, karakolun içerisine sokuyor. 

"NİYE BAĞIRIYORSUN, BEN BAĞIRIYOR MUYUM?"

Polis merkezinin içindeki güvenlik kamerasında da saat 23.23'ü gösterirken, Yıldırım, polisler ile tartışıyor. Bu sırada bir polis memurunun, Yıldırım'a "Ne bağırıyorsun, niye bağırıyorsun? Ben bağırıyor muyum?" dediği duyuluyor. Aynı polis memuru Yıldırım'ı "Yürü, yürü" diyerek, içeri doğru yürütüyor. "Bırak beni, saygısızlık yapma. Tamam, tamam" diyen Yıldırım ile yanına gelen arkadaşı, saati 23.32'de yemek salonuna sokuluyor. Saat 23.45'i gösterdiğinde ise polis memurları dışarı çıkmaya başlıyor. Polis memurlarından biri elinin üzerini ovmaya başlıyor. Polis memuru yumruğunu sıkarak, mesai arkadaşına gösteriyor. Ardından da elinin üzerine buz koyuyor.  Saat 23.47'ü gösterdiğinde ise komiser yardımcısı da yemek salonundan koridora çıkıyor. 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nce bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklanan Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yazılı açıklama yaptı. Bilal Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, Cumhuriyet savcısının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek, sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığı, maktul ile ilgili adli muayenenin yapıldığı, ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlatıldı. Açıklamada, olayla ilgili polis merkezindeki polisler, bekçiler ve vatandaşlar olmak üzere tüm kişilerin ifadelerine başvurulduğu kaydedilen açıklamada," Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.

 


- İstanbul
Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı
Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı
Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı
Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı
Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm; Kamera görüntüleri ortaya çıktı, başsavcılık açıklama yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:41:05. #1.15#

title