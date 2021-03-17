Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
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Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi

17.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:09
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'daki Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün doğa, kayak ve snowboard tutkunları için düzenlediği 'atlı safari' ve 'atlı kayak ile snowboard' ilgi görüyor.

ERZURUM'daki Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün doğa, kayak ve snowboard tutkunları için düzenlediği 'atlı safari' ve 'atlı kayak ile snowboard' ilgi görüyor.

Doğaseverler, karla kaplı Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alanda, atlarla gezerek veya dört nala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard ve kayak yapmanın heyecanını yaşıyor. Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, adrenalin sevenleri kulübe beklediklerini söyledi. Kulüplerinde okçuluk, atlı okçuluk ve binicilik branşlarının bulunduğunu ifade eden Başkan Okuyucu, "Kış sporları merkezi olan Erzurum'a renk katması için alternatif spor dalları geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle atlı safari ve atlı snowboard ve kayak yapmaya başladık. Şimdiye kadar hep geleneksel yüzümüzle halkımızla tanıştık. Bundan sonra Kızılelma Atlı Okçuluk Kulübü olarak geleneksel ve modern çizgimizi birleştirmeyi planladık. Atlı kayak ve atlı snowboard çalışmalarına başladık. Erzurum'umuza her şey yakışır. Kar, kayak, at, tabiat bunlar bölgemizin vazgeçilmez güzellikleri. Umarım hepsini burada birleştirmeyi başarırız. Bu etkinliklere katılmak ve heyecanlı dakikalar geçirmek isteyen herkesi kulübe bekliyoruz" diye konuştu.

'İNANILMAZ HEYECANLI BİR SPOR'

Atın arkasında kayak yapan Okuyucu'ya snowboardu ile eşlik eden Mümin Karabaş, "Profesyonel sporcuyum. Erzurum'a 20 yıl önce geldim. Şehir o günden bugüne inanılmaz bir gelişim göstermiş ve kış cenneti olmuş. Özellikle kış sporlarında dağcılık, buz tırmanışı, kayak, snowboard gibi tüm sporlara el verişli. Bu kış üçüncü gelişim ve bu faaliyetlere olanak sağlanmış olması beni çok mutlu ediyor. Bu sefer ilk defa Kızılelma Atlı Okçuluk Kulübü'ne gelerek başlattıkları atlı board heyecanını yaşadım. İnanılmaz mutluyum. Herkesin denemesi gereken mükemmel bir spor. Bir atla bütün bir şekilde hareket etmeyi öğreniyorsunuz. Normal kayakta sadece aşağıya doğru ilerlerken burada atın sağa sola koşmasıyla siz de slalom yapmış oluyorsunuz. Tıpkı ata biner gibi yalnız kayak ve snowboard ile ilerliyorsunuz. İnanılmaz heyecan verici bir spor herkese tavsiye ediyorum" dedi.


Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Son dakika haber: Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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