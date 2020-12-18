Son dakika haber: Erbaş: Küresel sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının önemli bir payı var
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Son dakika haber: Erbaş: Küresel sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının önemli bir payı var

18.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:31
Son dakika haber: Erbaş: Küresel sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının önemli bir payı var

Son dakika gündem haberi: DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Küresel boyutta yaşadığımız sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının, ihtiraslarının, sorumluluk bilincini ihmal etmesinin önemli bir payı vardır.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Küresel boyutta yaşadığımız sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının, ihtiraslarının, sorumluluk bilincini ihmal etmesinin önemli bir payı vardır. Bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, insanoğlu sahip olduğu bütün imkan ve yeteneklere rağmen temelde aciz ve zayıf bir varlıktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından online düzenlenen Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu'na video mesaj ile katıldı. Tarih boyunca insanlığın pek çok zorluk, sıkıntı, afet ve musibetle karşılaştığını belirten Erbaş, "Musibet ve meşakkatler karşısında ideal tavrın ve mümince duruşun önemli ilkeleri vardır. Öncelikle yaşananlara, hayata ve olaylara varoluşun ana prensiplerini dikkate alarak ibretle bakılması ve bunlar üzerinde tefekkür edilmesi gerekmektedir. Zira doğru okunduğunda kainattaki olumlu ya da olumsuz her hadisenin önemli gerçeklere işaret ettiği görülecektir" dedi.

'AZİM, SABIR VE ŞÜKÜR TERAZİSİNİ DENGEDE TUTMAK, MÜMİNLER İÇİN ÖNEMLİ'Erbaş, gözle görünmeyecek kadar küçük bir virüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi ve insanlığın bu ani değişim karşısındaki aciziyetinin ibretlik bir durum olduğuna işaret ederek "Bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, insanoğlu sahip olduğu bütün imkan ve yeteneklere rağmen temelde aciz ve zayıf bir varlıktır. Karamsarlık, korku ve endişe gibi durumlar, bu zayıf tabiatın en belirgin göstergelerindendir. Fakat hayatı yaşanabilir kılan, endişe veya korkudan ziyade güven duygusudur. Dolayısıyla en güvenli sığınak olan Cenab-ı Hakkın eşsiz kudretine, ilim ve hikmetine olan inancı bir an bile yitirmeden O'na dayanıp güvenmek ve O'ndan yardım dilemek, hayata dair büyük bir motivasyon sağlayacaktır. O halde, karşılaşılan her meseleyi ibret ve ferasetle okuyup tevekkül bilinciyle yorumlayarak azim, sabır ve şükür terazisini dengede tutmak, müminler için önemli bir vecibedir" diye konuştu.'İNSANLIK MANEVİYATI DIŞLAYARAK HUZURLU VE MUTLU OLAMAMIŞTIR'Bela ve musibetlerde insanın, yanlış davranış ve tutumlarının payı olup olmadığının muhasebesini yapmasının ihmal edilemez bir sorumluluk olduğunu ifade eden Erbaş, "Musibetlerin meydana gelmesinde kimi zaman insanların da kusurlarının bulunduğunu yüce Allah; 'Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah yaptıklarınızın çoğunu affediyor' ayetiyle bizlere bildirmektedir. Nitekim bugün küresel boyutta yaşadığımız sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının, ihtiraslarının, sorumluluk bilincini ihmal etmesinin önemli bir payı vardır" ifadesini kullandı.Musibetler karşısında duanın önemli bir ilke ve imkan olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Esasen tedbir ve tevekkül de fiili dua mesabesindedir. Sözlü dua ise müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı, en etkili devasıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a iltica etmek anlamına gelen dua, bizim için büyük bir imkan ve nimettir. İnsanı zihni, kalbi ve bedeni yorgunluktan, sıkıntılardan ve çaresizliklerden kurtaran, ruhu sekinete kavuşturan manevi bir güçtür. Tarihi tecrübe göstermiştir ki insanlık maneviyatı dışlayarak, dini yok sayarak huzurlu ve mutlu olamamıştır" diye konuştu.

 


Son dakika haber: Erbaş: Küresel sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının önemli bir payı var
Son dakika haber: Erbaş: Küresel sorunlarda, insanoğlunun zaaflarının önemli bir payı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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