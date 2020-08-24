Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Endonezya'da şeker hastalığı ve organ komplikasyonları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Siti Masfufah adlı çocuk defin işlemi sırada yeniden canlandı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışan Masfufah'ın 1 saat sonra öldüğü bildirildi.

Endonezya'da akıllara durgunluk veren ender bir olay yaşandı. Siti Masfufah Wardah adlı kız çocuğu şeker hastalığı ve organ komplikasyonları nedeniyle 18 Ağustos'ta hastaneye kaldırıldı. Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde meydana gelen olayda, Wardah, aynı gün hastanede yaşamını yitirdi. Wardah'ın cansız bedeni, evine götürüldü.

DEFİN İŞLEMİ SIRASINDA CANLANDI

Masfufah'ın kalbinin defin işlemi sırasında yeniden atmaya başladığı ifade edildi. Büyük şaşkınlık yaratan olayın ardından cenazeye katılan kişilerce hastaneye götürülen Masfufah'ın kalbi 1 saat sonra yeniden durdu. Hayata veda eden Masfufah'ın bu durumunun milyonda bir yaşanacak bir olay olarak ifade edilirken, tıp dünyasına göre bu durum 'Lazarus Sendromu' olarak açıklanıyor.

SENDROM MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Lazarus sendromu tıp literatüründe, başarısız kalp masajından sonra dirilme, başarısız hayata döndürme girişimlerinden sonra dolaşım sisteminin yeniden çalışmaya başlaması olarak ifade ediliyor. 1982 yılından beri 38 kez tıp literatürüne giren sendromun milyonda bir görüldüğü belirtiliyor. Kalp masajı sonucunda gögüs içi basınç oluştuğu, hayata döndürme çalışmalarından sonra bu basıncın gevşemesinin kalbin genişlemesine izin verdiği ve kalbin elektriksel akımını tetiklediği, böylece kalp atışlarının yeniden başladığı düşünülmektedir.

Kaynak: DHA