İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER - Haberler
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İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Güngören'de sosyal sorumluk projesi kapsamında başlatılan '+1 Tebessüm Nikah' ile ilk imzayı atan Büşra ile Yunus Emre çiftinin nikahı Down Sendromlu Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından kıyıldı.

Güngören'de sosyal sorumluk projesi kapsamında başlatılan '+1 Tebessüm Nikah' ile ilk imzayı atan Büşra ile Yunus Emre çiftinin nikahı Down Sendromlu Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından kıyıldı.

En özel anlarını daha da unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen çiftin nikahlarını down sendromlu 48 yaşındaki Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu bireylerin her alanda kendilerine yer bulabileceklerini göstermek amacıyla başlatılan projenin ilki Güngören Nikah Sarayı'nda gerçekleşti.

'ARZU EDEN VATANDAŞLARIMIZ BU HİZMETTEN YARARLANACAK'

Nikahta konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Bugün tebessüm nikahımızın ilkini gerçekleştirmiş olduk. Engelsiz Yaşam Merkezimizde bizimle birlikte olan bir kardeşimizle ilk nikahı kıydık. Bu bizim bir sosyal farkındalık projemiz. Birbirimizden çok da farkımızın olmadığını göstermek için hem çiftlerin hem de down sendromlu kardeşlerimizin hayatlarında unutulmayacak bir anı olmasını istedik. Güngören'de nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimiz arzu ederlerse Güngör kardeşimizle kıyacağız. Arzu eden vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanacak' dedi.

'BU PROJENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Büşra Erdoğan Sağlam, 'Böyle bir mutluluğa dahil olduğumuz için ayrı bir sevinç içerisindeyiz. Umarım devamı gelir. Damat Yunus Emre Sağlam ise, 'Bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Çok gurur duydum. Bize teşekkür ettiler ama aslında biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projenin devamı da gelir. Güngören Belediyesine teşekkür ediyorum' dedi.

İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

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Haber: İSTANBUL-EN MUTLU ANLARI '+1 TEBESSÜM NİKAH' İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER - Haberler
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