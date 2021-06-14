Son dakika haber | Elektrİkli scooterlar kazaya davetiye çıkartıyor

Son dakika haberler... İstanbul trafiğinde son dönemde kullanımı artan elektrikli scooterlar güvenlik sorununu da beraberinde getirdi.

İstanbul trafiğinde son dönemde kullanımı artan elektrikli scooterlar güvenlik sorununu da beraberinde getirdi. Şehrin cadde ve sokaklarında sıkça görülen elektrikli scooterlar birçok kazaya sebebiyet verirken, trafikte scooter yoğunluğuna tepki gösteren vatandaşlar da dikkatsiz sürüş nedeniyle pek çok kaza yaşandığını söyledi.

Elektrikli scooter, son dönemin popüler ulaşım araçlarından biri haline geldi. Elektrikli scooterlera artık İstanbul'un birçok yerinde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ancak özellikle kısa mesafelerde ulaşım açısından kolaylık sağlasa da kullanımına başlandığı günden bu yana çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Gerekli önlemlerin alınmaması, trafikte kurallara dikkat edilmemesi gibi nedenler yüzünden hemen her gün scooter kazaları yaşanmaya başlandı. Son zamanlarda meydana gelen kazaların çoğu küçük çaplı olsa da geçtiğimiz yıl yaşanan bir kazada bir sürücü ana yolda tedbirsiz bir şekilde scooter kullandığı için hayatını kaybetmişti. Scooter kullanımında sürücülerin dikkatsizliği ve kask, dirseklik gibi ekipmanları kullanmıyor olması yeni kazaların yaşanmasına da zemin hazırlıyor.

Scooter kullanımına yeni düzenleme

Scooter kullanımına bağlı kazaların artması ve vatandaşların da durumu tepki göstermesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, elektrikli scooter kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre artık, 15 yaşını doldurmayanlar elektrikli scooter kullanamayacak. Scooterlerde azami hız ise 25 kilometre olarak belirlendi. Bunun yanında scooterların yaygınlaşması ile önemli sorunlardan biri haline gelen birden fazla kişinin aynı anda binmesine de yasak getirildi. Ancak vatandaşlar, tüm uyarı ve düzenlemelere rağmen birçok kişinin hala kurallara uymadığını ve trafiği tehlikeye attıklarını dile getirdi.

"Kullanıyorum ama kurallara uyamıyorum"

Elektrikli scooter kullanan ancak kurallara kendisinin de dikkat etmediğini söyleyen Hüseyin Hilmi Eker, "Ben de elektrikli scooter kullanıyorum. Normalde uygulamasında kask takılması ve iki kişi binilmemesi gerektiği yazıyor ama ben bile şahsen bu kurallara uyamıyorum. Daha fazla denetim gelmesi lazım. Kask olmadan kullanılması zaten sakıncalı, iki kişi binince de araçta dengesizlik oluyor" dedi.

"Trafikte biraz korkutucu oluyor"

Trafikte scooter kullanımının tehlikeli olduğunu söyleyen scooter kullanıcısı Mehmet Arı, "Açıkçası trafikte biraz korkutucu oluyor ama kullanmak keyifli ve zevk alıyorum. Evet, bir önlem de almadım. Bu şekilde kullanmak bence sakıncalı. Kimseye bu şekilde kullanmasını önermiyorum. Ben de neden böyle önlem almadan kullandığımı bilmiyorum. Daha değişik önlemler alınması gerekiyor. Belki sadece sahillerde kullanılması sağlanabilir, trafikte bulunması tehlikeli" diye konuştu.

"Gözümün önünde çocuğun kolu kırıldı"

Scooter kullanımında gerekli önlemlerin alınmadığını, bu sebeple kazaların da sık sık yaşandığını dile getiren Ahmet Köse, "Önceki akşam bunu kullanan bir çocuğun kolunun kırıldığını gözlerimle gördüm. Üsküdar'da, benim mahallemde böyle bir kaza yaşandı. İlk kez olmadı bu, çok kez kazalara şahit oldum, bence sakıncalı. Birçok kişi kullanıyor ve dezenfekte edilmediği için koronanın bulaşmasına sebep oluyor. Bence kullanımı çok sakıncalı" şeklinde konuştu.

"Sürücüler scooterları çok mantıksız kullanıyor"

Scooter kullanımında ehliyet şartı bulunması gerektiğini belirten Barış Akış, sürücülerin dikkatsizliği yüzünden birçok yayanın yaralandığını söyleyerek, "Sürücüleri scooterları çok mantıksız kullanıyor. Kaldırımda giderken, araba geliyor mu, yaya var mı diye dikkat etmiyorlar. Bununla ilgili birkaç kaza haberi duyduk. Bir başka sorun ise, araçları direklere bağlamaları çünkü direklere bağlanan scooterlara yayalar takılıp düşebiliyor. Kullanım konusunda sıfır bilgiye sahipler. Burada özellikle kadınlardan çokça kişi kaza yaptı. İki kişi binenler de oluyor ve bu iyi bir şey değil. Çünkü öndeki dengeyi kurmaya çalışıyor, arkadaki de tutunmaya çalışıyor ve kaza yapıyorlar. Burada çok fazla yayalara çarpma olayı yaşanıyor" dedi.

"Kendim dikkat ediyorum, kendime güveniyorum"

Yeni bir scooter kullanıcısı olduğunu söyleyen Talha Çaylak ise, "Ben de kullanmaya henüz yeni başladım. Kullanırken dikkat ettiğimiz sürece güvendeyiz. Kendim dikkat ediyorum, kendime güveniyorum. İnsanların dikkat etmesi lazım, sonuçta yolda yürürken bile başımıza bir şey gelebilir, ecel bu. Yine de bundan sonra daha dikkatli olacağım" ifadelerini kullandı.

Scooter kazalarına ilişkin bilinen ilk ölümlü kaza, Beşiktaş'ta 26 Şubat 2020 tarihinde meydana gelmişti. 17 yaşındaki Okan Yıldız, Beşiktaş Büyükderece Caddesi'nde elektrikli scooter ile ilerlerken kendisine çarpan bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can vermişti. Olayın ardından kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı. 6 Ağustos 2020'de ise Fatih Unkapanı Köprüsü'nde elektrikli scooter ile bir motosiklet çarpışmıştı. Kaza anı kameralara yansıyan olayda iki sürücü de hafif şekilde yaralanmıştı. Şişli'de 19 Mayıs 2021 tarihinde kısıtlama nedeniyle boş olan yolda elektrik scooter kullanıcısı motosikletli kuryeyle çarpışmıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı