Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü
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Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü

04.02.2021 19:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:47

Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehidin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a uğurlanacak.

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "El-Bab JDT Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel 4 Şubat 2021 günü El-Bab'da el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz, bugün saat 19.45'te, Gaziantep Havalimanından Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesi Aşağıyenice Mahallesi'ne uğurlanacaktır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Suriye El Bab'da şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
GERCEK: acabaaaa öylemi
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FERHAT: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ALLAH merhametiyle muamele etsin inşallah. ALLAH Tüm sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin. Onlara ölü demeyin: onlar diridirler: görürler: işitirler: cevap veremezler.
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