Son dakika haber: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu
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Son dakika haber: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu Isparta'daki Eğirdir Gölü sıcak havalarda çadır kampı kurmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu

ISPARTA - Isparta'daki Eğirdir Gölü sıcak havalarda çadır kampı kurmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. Göl kıyısında kamp kuran vatandaşlar, temiz havanın tadını çıkarıyor.

Türkiye'de 'yedi renkli göl olarak' bilinen ve önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Altınkum ve Bedre plajlarıyla çevre illerden de birçok vatandaşın ziyaret ettiği Eğirdir Gölü, çadır kampı kurmak isteyenler için vazgeçilmez yerlerden biri oldu. Yaz mevsiminin sıcak havalarından bunalanlar Altınkum Plajı'nda ağaçlıklar altında oluşturulan yerde çadır kampı kuruyor. Göle nazır vakit geçiren kampçılar, burada hoşça vakit geçiriyor.

"KOAH hastasıyım buranın havası temiz geliyor"

Altınkum Plajı'ndaki çadır kampa ailesiyle birlikte gelen Ahmet Akdağ, dinlenmek ve temiz hava almak için Eğirdir'i seçtiklerini belirtti. Kendisinin KOAH hastası olduğunu ifade eden Akdağ, "Burası temiz, o yüzden buralardayız. Normalde dışarı dahi çıkamıyorum. Buraya da çocuklarım getirdiler" dedi.

"5 defa kampa çıkarsam 4'ünde buradayım"

Gökhan Aydın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden gelerek, kamp kurduğunu söyledi. Kamp alanının güzel ve fiyatların da uygun olduğuna değinen Aydın, "Fırsat buldukça sık sık kampa giderim. Ama ağırlıklı olarak buraya gelirim. 5 defa kampa çıkarsam 4'ünde buradayım. Eğirdir Gölü de çok güzel. Çocuklarımız hemen derinleşmediğinden dolayı rahatlıkla göle girebiliyor. Plajın kum olmasından da gayet memnunuz" diye konuştu.

"17 yıldır buraya kampa geliyorum"

Metin Gümüşel da yaklaşık 17 yıldır her sene Dinar'dan Eğirdir'e çadır kampına geldiğini belirtti. Neden kamp için Eğirdir'i tercih ettiğini analtan Gümüşel, "Burayı tercih etmemdeki öncelikli neden emniyeti. İkincisi çadır kurma yerlerinin ağaçlarının altında oluşu, göle yakın olması ve de kumu. Gölün içerisindeki kum ve sahildeki kum için burayı tercih ediyorum. Burası sadece cumartesi ve pazarları biraz kalabalık olur. Onun haricinde tenhadır. Buraya geldiğim zaman 15 gün rahatlıkla kalıyorum" dedi.

"Bu hastalık nedeniyle 2 yıldır sıkıldık"

Naşide Geyranlı ise korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır sıkıldıklarını söyledi. Eğirdir Gölü'nde kahvaltı etmesini ve kalmasını sevdiğini dile getiren Geyranlı, "Onun için eğlenmeye geldik. Isparta'nın havası Türkiye'de birincidir" dedi.

Son dakika haber: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu
Son dakika haber: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu
Son dakika haber: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu
Son dakika haber: Eğirdir Gölü çadır kampının merkezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

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