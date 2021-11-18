Son dakika haber: Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava

ANTALYA (AA) - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.A, B.G. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Y.C.A, Ebru Türel'in düzenlediği ilk toplantıya katılım sağladığını belirterek, "Toplantı yapılan salona herkes alınmıyordu. Özel bir toplantıydı. Toplantı yapılırken, kamera, cep telefonu ve ses kaydının alınmaması konusunda uyarıda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti diğer tanık ifadelerinin ardından duruşmayı erteledi.

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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