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Son dakika haber... Düğüne giden çiftin içindeki otomobil tırla çarpıştı 2 kişi öldü

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Düğüne giden çiftin içindeki otomobil tırla çarpıştı 2 kişi öldü

Son dakika haber... İstanbul'da nikah kıyıp yarın Adana'daki düğünlerine giden çiftin içinde bulunduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da nikah kıyıp yarın Adana'daki düğünlerine giden çiftin içinde bulunduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Göksel Yalçın idaresindeki 34 CZS 788 plakalı otomobil, Fahrettin Ç. kontrolündeki 47 PR 322 plakalı tıra Aksaray-Adana kara yolunun 10. kilometresinde çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki damadın babası Fazlı (47) ve annesi Ayşegül Çıracı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile araçtaki damat Onur, gelin Ceyda Çıracı, Meltem Demirkolar yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çıracı çiftinin iki gün önce İstanbul'da nikah kıydıkları ve yarın Adana'da ki düğünleri için yola çıktığı öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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