Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
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Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu

Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Manisa'da yaşayan down sendromlu gencin polislerle tanışmayı çok istediği haberini alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, hazırladığı organizasyonla gencin hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Manisa'da yaşayan down sendromlu gencin polislerle tanışmayı çok istediği haberini alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, hazırladığı organizasyonla gencin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ekip aracıyla evinden aldıkları down sendromlu Tarık Şimşek'i konvoy eşliğinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getiren ekipler, burada birimleri gezdirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan down sendromlu 23 yaşındaki Tarık Şimşek'in en büyük hayali polislerle tanışarak onlarla vakit geçirmek. Tarık'ın böyle bir hayali olduğu bilgisine ulaşan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hemen harekete geçerek genci mutlu etmek için organizasyon düzenledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonla Tarık Şimşek ve annesi Mükerrem Taşçı'yı evden alan ekipler, şehirde konvoy eşliğinde tur yaptı. Daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen genç Tarık, burada hem polis ekipleriyle tanıştı hem de polis ekipleri tarafından kullanılan araçları inceledi. Araçların içine binen genç Tarık'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Böylesi bir organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen anne Mükerrem Taşçı, "Tarık'ın hayali böyle bir gündü ama ben korona virüs salgını nedeniyle olmama ihtimali olabileceğinden dolayı kendisine hiç söylememiştim. Büyük bir sürpriz oldu bu kadar büyük bir organizasyon beklememiştik açıkçası. Benim için çok duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Tarık polisleri ve askerleri çok seviyor. Arka Sokaklar'ı izliyor. Az önce arabaya binince de 'Anne bak Arka Sokaklar gibi oldu' dedi. Ben annesi olarak duygularım çok karışık. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eline telsiz verilen genç Tarık, çıkan bir yangına da ekip sevk etti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birimlerle tek tek tanışan down sendromlu Tarık'a ayrıca polis üniforması ve kep hediye edildi. - MANİSA

Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
Son dakika haber... Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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