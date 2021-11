Son dakika haber... Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini muayene eden Dr. Aziz Tanelçi'yi kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H.E. (39) adlı kadın, Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E., muayene olmak için Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.'ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E., Dr. Tanelçi'ye bıçakla saldırdı. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.

Dr. Aziz Tanelçi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.