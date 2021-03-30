Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması

Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması, Diyarbakır'da da hayata geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması, Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, uygulama kapsamında kendi elleriyle kırmızı çizgi boyadı.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Önce Yaya Uygulaması' kapsamında, 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Diyarbakır'da hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulamasının ilk çalışmasına, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman katıldı. 

Programda konuşan Vali Yardımcısı Yıldız, yaya önceliğiyle ilgili birçok etkinlik yapıldığını ifade ederek, farkındalık çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğine vurgu yaptı. Yapılan konuşmanın ardından, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, yaya geçidinin kırmızı çizgisini boyadı.

 


Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması
Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması
Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ezgi Mola Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:17:53. #1.16#
title