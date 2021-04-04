Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı

Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde bitişik 3 evde kundaklama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu evlere sıçramadan söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde bitişik 3 evde kundaklama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bitişik 3 evin, bahçedeki samanlıklarında yangın çıktı. İhbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde bulunan 4 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangını başka evlere sıçramadan söndürerek, kontrol altına aldı. Sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi. 


Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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