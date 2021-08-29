Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman...
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman...

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir video konferans...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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