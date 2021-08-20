Son dakika haber! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı"na katıldı

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Aksaray Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Aksaray Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kıran, Hasan Dağı Kamp Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin uzay çalışmalarını Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) çalıştığı dönemde çok yakından gözlemlediğini söyledi.

Özellikle uzay çalışmalarının küresel sistemdeki rekabette ne kadar önemli olduğunu anladığını belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Gençlerin kariyerlerinin ülkemizin geleceğine yapacak katkılarını anlamak ve hissetmek bizleri için heyecan verici. Artık küresel sistemde uzay çalışmalarının olmazsa olmaz merkezi bir rolü var. Dünyadaki uzay çalışmalarını yönlendirmek çok önemli. 21. yüzyılda değişimi anlamak, idrak etmek elbette çok önemli. Uzay çalışmalarında teknolojik çalışmaları da tetikleyen projelerin ve çalışmaların hız kazandığı bir dönemde değişimi anlamak ve idrak etmek yetmiyor. Değişimi yönetme iradesine de sahip olmak gerekiyor. Bu iradeyi biz gök biliminde, astronomi de ve uzay çalışmalarında ülkemize kanalize edersek, katkı olarak sunarsak Türk gençliği olarak dünyada tarihten aldığımız bu mirası hak ettiği yere taşıma konusunda arzu ettiğimiz yerlere ulaşırız."

Kıran, Türkiye'nin uzay çalışmalarında geride kaldığı yönde bir algı olduğunu ifade etti.

Hiçbir zaman Türkiye'nin medeniyet ve ülke olarak bu çalışmalarda geride kalmadığını aktaran Kıran, şunları kaydetti:

"Paylaştığımız medeniyet, 10. yüzyıldan itibaren gözlem evleri kuran bir medeniyet. Medeniyetimiz bünyesinden İbn-i Sina gibi birçok bilim insanını çıkarmış bir yer. Biz bu medeniyetin varisleri olarak bugün uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez. Soğuk savaştan itibaren uzay çalışmalarının dünyada küresel sisteminde merkezine oturduğunu görüyoruz. Bugün uzay çalışmalarının en iyi yansıdığı yer teknolojik dönüşümdür. Bu teknolojik dönüşümlerin bugün aslında dış politikanın da ne kadar merkezi noktasında konumlandığını çok daha yıkandan gözlemliyoruz. Bugün Türkiye'nin Uzay Ajansı'nı kurması asla tesadüf değildir. Bir gerekliliktir, zarurettir. Uzay ajansını kurmakla yetinmeyip önümüzdeki 10, 20, 30 ve 50 yıllık periyottaki dünyadaki konumunu belirleme çalışmaları asla tesadüf değildir."

Program da öğrencilerin sorularını cevaplayan Kıran, daha sonra öğrencilerle teleskopla yıldızları inceledi.

Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut