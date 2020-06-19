Son dakika haber! Didim Belediyesi, kurduğu sera ile üretime katkı sunuyor
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Son dakika haber! Didim Belediyesi, kurduğu sera ile üretime katkı sunuyor

Bir son dakika haberine göre Didim Belediyesi'nin 2016 yılında Akköy Kocabahçe mevkisinde açılışını gerçekleştirdiği, 54 bin 400 metrekare alan içine kurulan Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda Didim'in yeşillendirilmesi için kullanılan mevsimsel çiçekler yetiştirilirken, Tıbbi...

Son dakika haber! Didim Belediyesi, kurduğu sera ile üretime katkı sunuyor
19.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:59

Didim Belediyesi'nin 2016 yılında Akköy Kocabahçe mevkisinde açılışını gerçekleştirdiği, 54 bin 400 metrekare alan içine kurulan Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda Didim'in yeşillendirilmesi için kullanılan mevsimsel çiçekler yetiştirilirken, Tıbbi Aromatik Bitkilerden de uçucu yağlar elde ediliyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın göreve gelir gelmez başlattığı sera çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Didim Belediyesi'ne ait Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı mevsimlik çiçek ihtiyacı ile tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde edilmesini sağlıyor. Didim ilçe merkezi ve mahallelerinden dikilen mevsimsel çiçeklerin tamamı belediye serasından üretilen yazlık ve kışlık olarak ekilen çiçeklerle ilçenin çehresi değiştiriliyor. İlk yıl 150 bin adet olan mevsimsel çiçek üretimi ise 4 yılın ardından 1 milyon rakamını geçerken, seranın son hali ise birçok belediyeye de örnek oldu.

Mevsimsel çiçeklerin yanı sıra lavanta, biberiye ve kekik gibi tıbbi aromatik yağ üretimi için üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağlarda "Didyma" markası ile satışa sunuluyor.

Özellikle lavanta üretimi noktasında belli bir seviyeye ulaşan seranın son hali ise hem fotoğrafçıların hem de lavanta kokusuna almak isteyenleri uğrak mekanı olurken, zaman zaman da lavanta tarlası özel günlerde mekan olarak tercih ediliyor.

"İlçemizi renklendiriyoruz"

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 4 yıllık bir çalışmanın ardından seranın çok iyi noktaya geldiğini ve diğer belediyelerinde kendilerini örnek olarak bu tür bir çalışmanın içerisinde girdiklerini ifade etti. Atabay sözlerini şöyle sürdürdü; "54 bin 400 metrekare alan içine kurulan seramızda yazlık ve kışlık mevsimsel çiçek yetiştirmenin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, ilçe geneline dikeceğimiz fidanlar gibi bir çok ürünümüze burada yetiştiriyoruz. İlçemizin peyzajı konusunda önem verdiğimiz Jakaranda ağaçlarımız da an itibarı ile seramızda üretiliyor ve ilerleyen aylarda kentimizi renklendirmek üzere hazırlanıyor. Şu an yıllık olarak 1 milyonun üzerinde bir üretim yapıyoruz. Tüm ilçemizi kendi çiçeklerimizle renklendiriyoruz"

"Kendi yağımızı kendimiz üretiyoruz"

Didim Belediyesi tarafından işletilen serada mevsimlik çiçeğin yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerde üretilerek yağ elde etme çalışmaları devam ettiğini de kaydeden Başkan Atabay, serada ürettikleri ürünlerden kendi makineleriyle yağlarının çıkartıldığını söyledi.

Başkan Atabay "İlk nane yağı ile başladığımız üretimimizi, kekik, biberiye, lavanta ve delice zeytinyağı ile çeşitlendirdik. Seramızdaki aromatik bitkilerden elde ettiğimiz yağlarla 'Didyma' markası oluşturduk ve birçok ürün elde ettik. Şu an lavanta, nane, biberiye ve kekik gibi tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde ediyoruz. Bunu da kendi fidanlığımızda gerçekleştiriyoruz. 'Tüm çabamız daha güzel bir Didim için" ifadelerine yer verdi.

Seranın kurulduğu günden bu yana 14'ü yakın köylerden kadınlar olmak üzere 30'a yakın insana iş imkanı sağladığını hatırlatan Başkan Atabay aynı zamanda istihdam sağlamasıyla büyük bir sosyal sorumluluk projesi örneği oluşturduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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