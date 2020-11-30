Kadir Şekir'in sevgilisinden dayak yerken kurtarmaya çalıştığı kadın eroinle yakalandı (1)

KONYA'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), gece yarısı polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı.