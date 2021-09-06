Son dakika haber | Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı
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Son dakika haber | Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı

Son dakika haber | Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 2 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar satışa hazır uyuşturucu ve hap ile 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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