Son dakika haber | Dayısının övünç madalyasıyla asker selamı verdi

ANTALYA'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde 1 şehit yakını ile 5 gaziye övünç madalyaları verildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın övünç madalyasını, ailesi aldı. Törene asker üniformasıyla katılan Şehit Korkmaz'ın yeğeni 7 yaşındaki Ayaz Varan, madalyayla birlikte asker selamı verdi.

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Yazıcı, konuşmasına tüm şehitleri anarak başladı. Yazıcı, "Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklar şehit kanlarıyla suladığımız ve vatan yaptığımız topraklar. Vatanımızın 1 milimetrekaresini, bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyeceğimizin en büyük emaresi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımız. Hala devam etmekte olan bölgemizde Anadolu topraklarını tehdit eden bugünkü durum. Hepimiz gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Bu ülkeden hiç kimsenin, bu vatanın bir yaprağını, bir taşını bile alamayacağını bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi.Övünç madalyalarını Vali Ersin Yazıcı verdi. Övünç madalyalarından ilki, geçen yıl Suriye İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın annesi Fatma Korkmaz, babası Salih Korkmaz ve kardeşlerine verildi. Asker üniformasıyla sahneye çıkan şehidin yeğeni Ayaz Varan, dayısı adına verilen madalyayla asker selamı verdi.

Madalyalardan ikincisi 2017 yılında Hakkari'de yaşanan çatışmada yaralanan gazi polis memuru Zekeriya Demir'e, 3'üncüsü 2015 yılında Hakkari'de tuzaklanan el bombasının patlaması sonucu yaralanan gazi Jandarma Üsteğmen Süleyman Kızıltaş'a, 4'üncüsü 2016 yılında Kayseri'deki bombalı araç saldırısında yaralanan gazi Piyade Onbaşı Nasuh Yıldırım'a, 5'incisi 2015 yılında Diyarbakır'da tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan gazi Jandarma Er Ahmet Erol'a, 6'ncısı ise 2018 yılında Irak'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan gazi İstikham Er Gürsel Coşkun'a verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER