Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
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Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Kırklareli'ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada, Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı.

Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada, Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Ahmet Davutoğlu'na eşlik eden konvoyda kaza meydana geldi. Kırklareli girişi Babaeski Kavşağında seyir halinde olan konvoyda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin'in bulunduğu otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sema Silkin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri her iki yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
Son dakika! Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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