Son dakika haber: Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti
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Son dakika haber: Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti

Son dakika güncel haberi... Ülkemiz Edebiyat dünyasının ilk öğretmenlerinden olan Kıymet Gazez 105 yaşında memleketi Balıkesir Gönen'de vefat etti.

11.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:37

Ülkemiz Edebiyat dünyasının ilk öğretmenlerinden olan Kıymet Gazez 105 yaşında memleketi Balıkesir Gönen'de vefat etti.

1915 yılında Gönen'de doğmuş olan, 40 yıl Edebiyat Öğretmenliği yapmış, 100 yaşını aşması sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yaşlılık şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hediye takdim edilen, 1 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Emekli Öğretmen Edebiyat öğretmeni Kıymet Gazez (105) yaşında vefat etti.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Eski Çanakkale Valisi Saim Eskioğlu ve Kıymet Gazez'in yakınları ile öğrencilerinin katıldığı cenazesi Kurtuluş Mahallesindeki evinden alınarak Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında Gönen ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze öncesinde Kıymet Gazez'in yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze merasimi öncesi konuşan Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt " Bugün ilçemizin yetiştirdiği ülkemize mal olmuş Cumhuriyet dönemine ait ilk öğretmenlerden olan Kıymet Hocamızı kaybettik. Kendisi milliyetçi ve vatansever kişiliği ile tanınan ve özel günlerde sürekli yeni nesil öğrencilerle bir araya gelerek kurtuluş mücadelesi dönemi ve cumhuriyet dönemine ait anıları öğrencilere ve her kesime emekli olduktan sonrada anlatmaya devam eden değerli hocamızdı. Kendisine rabbimden rahmet diliyorum kederli ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.

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Son dakika haber: Cumhuriyet öğretmeni asırlık çınar Kıymet Gazez vefat etti

Kaynak: AA

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