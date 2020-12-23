İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez
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İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez

23.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:47
İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez

İletişim Başkanı Altun, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez

"GERÇEK GAZETECİLİĞE HAKARETTİR"

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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