Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Erdoğan, "Eğitim ve öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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