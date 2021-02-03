Son dakika haber: Çin'de çocuklara yönelik "daha erkeksi eğitim uygulamaları" tepkiyle karşılandı

Son dakika haberlerine göre Çin'de erkek çocuklarını daha erkeksi hale getirmek için okullarda daha fazla fiziksel aktiviteye dayalı dersler verilmesi talimatı tepkilere yol açtı.

Çin'de erkek çocuklarını daha erkeksi hale getirmek için okullarda daha fazla fiziksel aktiviteye dayalı dersler verilmesi talimatı tepkilere yol açtı.

South China Morning Post'un haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Ocak'ta, ülke çapındaki yerel yönetimler ve okullarda beden eğitimi dersleri gibi "erkekliği geliştiren" öğretim yöntemlerinin artırılması talimatı verdi.

Bakanlığın çocukları "daha erkeksi hale getirilmesi" amacıyla gönderdiği talimat, aile içi şiddet ve toplumsal sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Çin'deki toplumsal cinsiyet ve cinsellik uzmanları, erkek çocuklarının "daha erkeksi olmasını" talep etmenin cinsiyet ayrımcılığı olduğu ve gençlerin gelişimi üzerinde zararlı etki yaratacağı uyarısında bulundu.

Daha fazla fiziksel aktiviteye dayalı, "daha erkeksi eğitim uygulamaları", toplum üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabileceği yönünde yorumlanırken, konu Çinli sosyal medya platformu Weibo'da da gündem oldu.

Weibo'da bakanlığın uygulamasına tepki gösteren bir kullanıcı, "Erkekleri daha erkeksi yapmanın bir yolu var, babaların çocuklarını büyütmelerini sağlamak, onları evde tam gün çalıştırmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise söz konusu girişime "Bu saf bir hastalık. Kadınsı kötü bir kelime mi?" eleştirisini yöneltti.

2018'de, Hangzhou'nun doğusundaki bir ortaokulda, okul müdürü, "Oğlanlar çok zayıf, erkeksi bir spora ihtiyaçları var" diyerek kaya tırmanışı kursları başlatmıştı.

Hangzhou Maratonu'nun reklam yüzü olan Çinli müzik grubu S.K.Y'nin afişleri de, geçen yıl, etkinliği temsil edecek kadar "erkeksi" olmadıkları gerekçesiyle toplatılmıştı.

Bakanlık, planın amacının okul çocuklarının zihinsel ve fiziksel sağlığının iyileştirilmesi olduğunu açıkladı.

Söz konusu adım, 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komite Başkanı Zı Fu'nun ülkenin "narin, korkak ve kadınsı" olarak tanımladığı genç erkeklerin artan "kadınlaşması" ile mücadele edilmesi gerektiği yönündeki önerisinin ardından atıldı.

Zı, ülkedeki "genç erkeklerin kadınlaşmasını engellemesi" gerektiği çağrısı yaparken, ailelerindeki kadınları ve kadın öğretmenlerini onları şımartmakla suçlamıştı.

"Çin'in gelişmesine ve hayatta kalmasına yönelik tehditler" konusundaki endişelerini dile getiren Zı, "bu konudaki mücadelede" daha fazla erkek öğretmeni göreve davet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın