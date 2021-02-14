Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
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Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'

14.02.2021 09:06 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:10
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'

Son dakika haberine göre ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde çocuklar, kar motosikletinin arkasına vagon gibi sıralanan kızaklara binerek unutulmaz bir yolculuk yaptı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde çocuklar, kar motosikletinin arkasına vagon gibi sıralanan kızaklara binerek unutulmaz bir yolculuk yaptı.

Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 10 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlarken, gölü gezmeye gelenler ise keyifli vakit geçiriyor. Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, kızak sürenler bu anın keyfini çıkarıyor. Çıldır Gölü'nde adrenalin dolu yürüyüşe çıkan ziyaretçiler, müzik eşliğinde halay çekip oynuyor. Atlı kızaklar veya atla gezinti yapan vatandaşlar ise gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşıyor.

Çıldır Gölü Turizm Kooperatifi Başkanı Zeki Bayraktar, çevre köylerde yaşayan çocuklar için gölde bir etkinlik düzenledi. Kızakları 1,5 metre mesafeyle bir trenin vagonları gibi peş peşe iple bağlayarak kar motoruyla çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Çıldır halkı, 'Bu da Çıldır treni' diyerek dört gözle yolunu bekledikleri Doğu Ekspresi tren seferlerinin başlatılmasını istedi. Başkan Bayraktar, "Kars, Atatürk'e türkülerin yazıldığı ve güneşin doğduğu ilk şehirdir. Eminim ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir etkinliği Çıldır Gölü'nde gerçekleştirdik. Yöre halkının çocukları sahip olduğu Çıldır Gölü'nü uzaktan izliyordu. Kar motorun arkasına peş peşe bağladığımız kızaklarla onları kaydırdık ve mutlu olmalarını sağladık" diye konuştu.

Kızak trenini çok sevdiklerini söyleyen çocuklardan Mehmet Emin Arslan, "Bugün çok mutlu olduk. Köyümüzde kızakla kayıyorduk ama bu farklı bir duygu. Kendimizi trende gibi hissettik. Çıldır Gölü'nün çevresindeki köylerde oturuyoruz ama buraya pek gelemiyoruz. Burası da çok güzelmiş. Zeki amcaya çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Son dakika haber | Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat İNCEDERE

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