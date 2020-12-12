Son dakika haber... Çiftçiler, anız yangınlarıyla mücadelede destek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Çiftçiler, anız yangınlarıyla mücadelede destek istiyor

12.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:32
Son dakika haber... Çiftçiler, anız yangınlarıyla mücadelede destek istiyor

Son dakika haber... Konya'nın hububat ekilişinde önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda çiftçilerin yaz döneminde yaşanan anız yangınlarının önüne geçilmesi için ilave destek beklediği bildirildi.

Konya'nın hububat ekilişinde önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda çiftçilerin yaz döneminde yaşanan anız yangınlarının önüne geçilmesi için ilave destek beklediği bildirildi.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yaptığı açıklamada, buğday ve arpa gibi hububat ekilişinin yaygın olduğu havzada, hasat dönemi sonrasında yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm önlemlere rağmen anız yangınlarının önlenemediğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kurumları, çiftçi örgütleri olan yereldeki Ziraat Odaları ve kolluk kuvvetleri tarafından çiftçilere yönelik olarak verilen tüm eğitim çalışmalarına ve yapılan tüm uyarılara rağmen anız yangınlarının önlenmesine karşı istenen başarının elde edilemediğini vurgulayan Şahin, "Anız yangınlarına karşıyız. Ama maalesef bu kadar takip etmemize rağmen yaz dönemi sonunda hasat bitti mi anızları yakmak için tarlalar maalesef ateşe veriliyor." ifadesini kullandı.

Anız yangınlarının nedenleri arasında çiftçinin yaşadığı mali sıkıntıların da bulunduğunu dile getiren Şahin, hububat üreticisine ilave bir destek verilmesi halinde bu sorunun da üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Şahin, anız yangınlarının toprağa verdiği zararlara da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçi, Ağustos'ta harmanını kaldırıyor ama ekim ayında da ekmesi lazım. Bu arada bir eylül ayı var, eylül ayında bu tarlayı ekime hazırlaması gerekiyor. Ne yapacak? Şimdi buğdayımızın sap kısmını, toprakla 10 santimlik kısmını yok edebilmesi için bunu yok edecek makineyi tarlasına sokup çıkarsa veya birkaç sefer fazla sürse bu çiftçinin giderini artıracak. Dolayısıyla kimse görmeden yakıp geçiyor. Bu da toprağımızın mineralini öldürüyor. Anız yakılması, 330 derece ısı yaratıyor, bu ısı da toprakta yaşamını sürdüren canlıları yok ediyor. Onlar olmazsa hayat olmaz zaten. Çiftçimiz o bir aylık sürede tarlasını hazırlayabilmek için yakmak zorunda kalıyor. Bunun ne kadar eğitimini verirsek, ne kadar önüne geçmeye, kolluk güçleriyle nöbet tutmaya çalışsak da bir türlü önüne geçilemiyor. Bunun bir tane yolu var, devletimizden diğer desteklere ilave olarak anızla mücadele konusunda 'anızını yakma kardeşim, sana ben mazota ilaveten şu kadar destek veriyorum' gibi bir destek beklentimiz var. Bu olursa, anız yangınlarının kesinlikle önüne geçileceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

İlgili Haberler

Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor
Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor
İstanbullu Salgında Daha Çok Destek ve Uzun Kapatma İstiyor
İstanbullu Salgında Daha Çok Destek ve Uzun Kapatma İstiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Falcao Samatta Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çiftçiler, anız yangınlarıyla mücadelede destek istiyor - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 10:38:15. #1.15#
title