Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum KKTC'de

Gelen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan KKTC'nin Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.