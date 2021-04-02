Son dakika haber: Çanakkale Valisi Aktaş, koronavirüs denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Çanakkale Valisi Aktaş, koronavirüs denetimi yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Çanakkale Valisi Aktaş, koronavirüs denetimi yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi kapsamında, kordon boyundaki işletmelerde denetim yaptı.

Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi kapsamında, kordon boyundaki işletmelerde denetim yaptı.

Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13- 19 Mart tarihleri arasında  202,75 olarak gerçekleşti. 20- 27 Mart tarihleri arasında ise 348,81'e yükseldi. 

Koronavirüs vaka sayısındaki artış, kentte tedirginliğe yol açtı. Vali İlhami Aktaş ise, bugün İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesi kapsamında kordon boyunda faaliyet gösteren işletmeleri denetledi. Esnaf ile görüşen Vali Aktaş, salgının kontrol altına alınabilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Vaka artışını kontrol altına almak için hareketliliğin azalmasının önemli olduğunu söyleyen Vali İlhami Aktaş, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti. 

Denetime İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri de katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Çanakkale Valisi Aktaş, koronavirüs denetimi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:40:41. #1.14#
title