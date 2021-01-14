Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gölbaşı'nda ziyarete açıldı
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Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gölbaşı'nda ziyarete açıldı

14.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:31
Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gölbaşı'nda ziyarete açıldı

Son dakika haberler... Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında ziyarete açıldı.

Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile Çanakkale'yi gezemeyen vatandaşlara Çanakkale ruhunu hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bütün önlemleri aldıklarını belirten Karataş, müze içerisinde 7 ayrı vitrinde ziyaretçilere Çanakkale Savaşı destanını anlattıklarını söyledi.

Gençlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayan Engin Karataş, "Gençler bu müzeye girdiklerinde duygularına hakim olamıyorlar. O dönemden yakınları gazi ve şehit olan misafirlerimiz de oluyor. Onlar da bizimle çok güzel hikayelerini paylaşıyorlar. Bu duyguları onlara tekrardan yaşatabilmek bizi onurlandırıyor. Dezavantajlı grupların da ayağına giderek Çanakkale'yi gezemeyen halkımıza Çanakkale ruhunu hatırlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Karataş, Gölbaşı'ndan sonra Çankaya ve Yenimahalle'ye geçeceklerini, tüm Ankara halkını beklediklerini söyledi.

Müzeyi ziyaret İranlı Nova Nokizade, müzeyi gezdiğinde Çanakkale Savaşının ne kadar zor geçtiğini hissedebildiğini, insanlarının, çocukların ve devletin toprağını korumak için verdikleri mücadeleden çok etkilendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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