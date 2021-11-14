Son dakika haber | Çanakkale'de evlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan çiftin cenazeleri defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki evlerinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren çiftin cenazeleri toprağa verildi.

İş insanı Süha Sümer (62) ile eşi emekli öğretmen Nilgün Akman Sümer (60) için evlerinin karşısındaki Necip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende kız kardeşini kaybeden, 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı, 22. dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın eşi Nilay Özay, taziyeleri kabul etti.

Süha ve eşi Nilgün Akman Sümer'in cenazeleri, kılınan namazın ardından şehir mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, eski DYP Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ile çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı T.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Süha ve Nilgün Akman Sümer çifti, dün Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, aynı binanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı T.Y. polise teslim olmuştu.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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