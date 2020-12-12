Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı

12.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:22
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde cadde, meydan ve sokaklar sessiz.Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cuma akşamı saat 21.00'de başladı.

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde cadde, meydan ve sokaklar sessiz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cuma akşamı saat 21.00'de başladı. Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, kentte kısıtlamalara genellikle uyulduğu belirtildi. Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezindeki meydan cadde ve sokaklarında görülen yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.


Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Son dakika haberi | Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı
Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Sermiyan Midyat
Spor Falcao Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 09:24:50. #1.15#
title